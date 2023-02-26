В Минобороны доложили о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
В Минобороны рассказали, что ВСУ потеряли до 130 человек на краснолиманском направлении
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 130 бойцов на краснолиманском направлении. Такие данные в воскресенье, 26 февраля, доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.