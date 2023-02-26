Минобороны России сообщило об уничтожении украинских складов с боеприпасами

Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов ВСУ на донецком и запорожском направлениях

Склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили российские войска на донецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Разлив Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ», — сказал офицер. Он также отметил, что в Запорожской области российская армия уничтожила склад 102-й бригады территориальной обороны.

В районе же населенного пункта Часов Яр, что неподалеку от Артемовска, Украины в результате российского удара потеряла радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Конашенков также сообщил, что российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Он уточнил, что потери противника составили до 60 военных.