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13:43, 26 февраля 2023Россия

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских складов с боеприпасами

Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов ВСУ на донецком и запорожском направлениях
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили российские войска на донецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Разлив Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ», — сказал офицер. Он также отметил, что в Запорожской области российская армия уничтожила склад 102-й бригады территориальной обороны.

В районе же населенного пункта Часов Яр, что неподалеку от Артемовска, Украины в результате российского удара потеряла радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Конашенков также сообщил, что российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Он уточнил, что потери противника составили до 60 военных.

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Алевтина Запольская
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