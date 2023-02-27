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14:13, 27 февраля 2023Силовые структуры

Осужденного за госизмену Сафронова этапировали в Красноярский край

Осужденного на 22 года за госизмену Сафронова этапировали в ИК-7 Красноярского края

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, осужденного на 22 года строгого режима по делу о госизмене, этапировали в исправительную колонию №7 Красноярского края для отбытия наказания. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

9 февраля сообщалось, что Сафронова уволили с поста по пункту 4 части 1 статьи 83 («Прекращение трудового договора в связи с осуждением работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу») ТК РФ и отправили из СИЗО «Лефортово» в колонию.

Мосгорсуд вынес приговор Сафронову 5 сентября 2022 года. По данным ФСБ, он с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. От сделки со следствием Сафронов отказался.

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Илона Палей
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