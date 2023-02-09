Осужденного за госизмену Сафронова уволили из «Роскосмоса» и отправили в колонию

Осужденного за госизмену Сафронова уволили с должности советника главы «Роскосмоса»

Осужденного на 22 года строгого режима за госизмену экс-журналиста Ивана Сафронова уволили с должности советника главы «Роскосмоса». Об этом сообщает РИА Новости.

Его уволили по пункту 4 части 1 статьи 83 («Прекращение трудового договора в связи с осуждением работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу») ТК РФ. В «Роскосмосе» отметили, что после задержания бывший сотрудник не получал зарплату из-за неявок по табелю.

Сафронова отправили из СИЗО «Лефортово» в колонию для отбывания наказания.

5 сентября 2022 года Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.