Politico: телеканал RT France подал заявление о банкротстве

Телеканал RT France подал заявление о банкротстве и был передан в конкурсное производство. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на судебное решение.

Согласно решению суда от 23 февраля, главный редактор RT France Ксения Федорова подала заявление 1 февраля в коммерческий суд французского города Нантер с требованием открыть «судебную процедуру ликвидации», а также заявила о приостановке платежей.

По данным газеты, французский суд принял решение открыть «процедуру наблюдения» и назначил слушания по делу на 20 апреля.

В конце января RT France объявил о закрытии после блокировки счетов по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции.

20 января сообщалось, что французский банк заблокировал счет телеканала RT France по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Как уточнялось, такое решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций Европейского союза (ЕС).

В декабре ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В списке оказались чиновники, депутаты, сенаторы, пять российских партий, члены конституционного суда, представители силовых структур, медиаперсоны. Кроме того, санкции были расширены в отношении трех российских банков и телеканалов НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал.