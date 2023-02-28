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03:10, 28 февраля 2023Мир

Байден упрекнул республиканцев в угрозе привести США к дефолту

Президент США Байден: республиканцы угрожают привести США к дефолту

Фото: Will Oliver / Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что республиканская партия, которая контролирует палату представителей конгресса США, угрожает привести страну к дефолту. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, экономические планы республиканцев в палате представителей увеличат дефицит бюджета страны на 3 триллиона долларов. «Что они будут сокращать, чтобы цифры сложились? Закон о доступном медицинском обслуживании? Социальное обеспечение? Льготы ветеранам? Помощь фермерам?» — написал Байден.

Глава государства отметил, что не позволит республиканской оппозиции лишить американцев здравоохранения ради экономии бюджетных средств.

Ранее Байден заявил, что не допустит объявления страной дефолта. При этом он указал, что государственный долг США копился в течение 200 лет. Сейчас он составляет 31,4 триллиона долларов.

В январе республиканцы в конгрессе США предложили отказаться от привязки уровня госдолга страны к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти на соотношение долга к ВВП. По словам законотворца Брайана Фитцпатрика, если в 2008 году госдолг США составлял около 40 процентов от ВВП страны, то в этом — уже 125 процентов.

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Екатерина Подвигина
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