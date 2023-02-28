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15:18, 28 февраля 2023Спорт

Бывший тренер «Спартака» рассказал об отношении к россиянам в Сербии

Бывший тренер «Спартака» Чернышов рассказал, что в Сербии хорошо относятся к россиянам

Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, возглавляющий сербские «Раднички», рассказал об отношении к россиянам в стране. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«В Сербии всегда было хорошее отношение к нашим людям. Сербы всегда говорили, что мы братья и что вера у нас одна и положение в мире тоже», — заявил Чернышов. Он также отметил, что с момента его отъезда из Сербии в 2021 году ничего не изменилось.

Чернышов возглавил «Раднички» в январе этого года. В 2003-м специалист работал в московском «Спартаке».

В январе Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказала об отношении к русским в Эстонии. Она отметила, что негатив не ощущается.

Алексей Гусев
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