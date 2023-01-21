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14:03, 21 января 2023Спорт

Жена Карпина рассказала об отношении к русским в Эстонии

Жена Валерия Карпина рассказала, что ее русские родственники в Эстонии не ощущают негатива

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказала об отношении к россиянам в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам супруги специалиста, все ее друзья и родственники, живущие в прибалтийской стране, являются этническими русскими. «Все работают, некоторые даже чиновниками. Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления», — заявила Карпина. Она также отметила, что, разговаривая в Таллине на русском языке, не ощущает негатива.

3 января объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla раскритиковало публикацию фотографии, на которой Карпин находился вместе с капитаном сборной Эстонии Константином Васильевым, полузащитником Сергеем Зеневым, экс-игроком Андреем Степановым, помощником главного тренера Андресом Опером и другими. После этого эстонские футболисты извинились за снимок.

Карпин является уроженцем эстонского города Нарва. Там же родилась и его жена Дарья.

Алексей Гусев
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