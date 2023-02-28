Финляндия начала строительство стены на границе с Россией

YLE: в Финляндии началось строительство 200-километровой стены на границе с Россией

В Финляндии началось строительство тестового участка 200-километровой стены на границе с Россией в районе Иматра, первый 3-километровой сегмент сооружения будет завершен к июню этого года. Об этом сообщает YLE.

На данный момент на участке проводятся земляные работы, в планах строительства также предусмотрено строительство дороги и установка камер для слежения.

27 сентября 2022 года стало известно, что пограничная охрана Финляндии предложила отгородиться забором от России. Предполагается, что будет ограждено 10-20 процентов от границы, общая длина должна составить 1300 километров.

Согласно задумке, стена поможет предотвратить незаконное проникновение в Финляндию, заявили в Погранохране, подчеркнув, что он должен прослужить 50 лет. Позднее инициатива получила поддержку премьер-министра страны Санны Марин.