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15:24, 28 февраля 2023Мир

Финляндия начала строительство стены на границе с Россией

YLE: в Финляндии началось строительство 200-километровой стены на границе с Россией

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Финляндии началось строительство тестового участка 200-километровой стены на границе с Россией в районе Иматра, первый 3-километровой сегмент сооружения будет завершен к июню этого года. Об этом сообщает YLE.

На данный момент на участке проводятся земляные работы, в планах строительства также предусмотрено строительство дороги и установка камер для слежения.

27 сентября 2022 года стало известно, что пограничная охрана Финляндии предложила отгородиться забором от России. Предполагается, что будет ограждено 10-20 процентов от границы, общая длина должна составить 1300 километров.

Согласно задумке, стена поможет предотвратить незаконное проникновение в Финляндию, заявили в Погранохране, подчеркнув, что он должен прослужить 50 лет. Позднее инициатива получила поддержку премьер-министра страны Санны Марин.

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Виктория Кондратьева
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