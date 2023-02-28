Путину доложили о ситуации с закрытием воздушного пространства над Петербургом

Песков заявил, что Путину доложили информацию о причинах закрытия неба над Петербургом

Президенту России Владимиру Путину доложили всю имеющуюся информацию о причинах закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на разъяснения по ситуации с закрытием неба, которые последуют от авиационных властей и от Минобороны России.

«У президента полная информация на этот счет», — сказал Песков.

Власти Санкт-Петербурга уже сообщили о снятии всех ограничений в небе над городом.

28 февраля небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрывали из-за неопознанного летающего объекта. Предположительно, объект был замечен в 160-200 километрах от Северной столицы. Такие сведения Министерство обороны по своим каналам передало в службу аэропорта Пулково.

В небо над Санкт-Петербургом также поднимали истребители.