Гоблин рассказал о реакции на благодарность от Путина

Блогер Пучков словами «я не тщеславный» высказался об объявлении Путиным благодарности

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин объявил ему благодарность за работу с Российским военно-историческим обществом (РВИО). Об этом он высказался в эфире проекта «Война и мир» на радио KP.RU.

По словам Пучкова, о том, что Путин объявил ему благодарность, он узнал из СМИ, когда был на работе. Блогер отправил сообщения об этом родным и близким, они обрадовались, рассказал он. «Я не тщеславный. "Слышь, ты, понял, с чем разговариваешь?" Нет, я так себя не веду», — добавил Гоблин.

Он также рассказал, что до того, как его канал заблокировали на YouTube, на нем присутствовала масса роликов об истории России. «Начиная от средневековых битв Древней Руси и заканчивая сегодняшним моментом. Там много про Первую мировую войну, откуда взялась, про Вторую мировую войну, про Советско-финляндскую войну. Там спектр очень и очень широк, в том числе на сайте РВИО ролики эти раньше висели», — пояснил блогер.

О том, что Путин объявил благодарность Пучкову, стало известно в понедельник, 27 февраля. За вклад в работу РВИО благодарности также был удостоен журналист Юрий Подоляка.

YouTube заблокировал канал Гоблина, ссылаясь на нарушение правил, в августе. На момент удаления у него было более трех миллионов подписчиков. Пучков назвал такой шаг видеохостинга ожидаемым и заявил, что ранее перенес свой контент на российские платформы.