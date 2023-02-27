Путин объявил благодарность Гоблину

Путин объявил благодарность блогеру Дмитрию Пучкову за работу с РВИО

Президент России Владимир Путин объявил благодарность блогеру Дмитрию Пучкову, известному под псевдонимом Гоблин, за работу с Российским военно-историческим обществом (РВИО). Об этом сообщается в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Глава государства наградил почетными грамотами и благодарностями ряд участников РВИО, среди которых был отмечен Гоблин. «Объявить благодарность Президента Российской Федерации: Пучкову Дмитрию Юрьевичу — журналисту, продюсеру, город Москва», — говорится в документе.

Сам блогер сообщил, что не знал о благодарности президента России в свой адрес. «Не знал. Меня про такое никто не предупреждал», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, благодарности был удостоен журналист Юрий Подоляка.

В августе 2022 года видеохостинг YouTube заблокировал канал Гоблина за нарушение правил. Сам блогер назвал решение давно ожидаемым, так как сервис, по его словам, блокирует все «пророссийские ресурсы».

Дмитрий Пучков — российский блогер, переводчик, публицист. Известность получил благодаря своим закадровым переводам фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш», а также трилогии «Властелин колец».