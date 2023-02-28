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12:21, 28 февраля 2023Путешествия

Раскрыта обстановка в аэропорту Пулково

Обстановка в аэропорту Пулково спокойная, паники не наблюдается

Появились кадры обстановки в аэропорту Пулково после новостей о закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Видео публикует РИА Новости.

Как видно на кадрах, обстановка в авиагавани спокойная. Пассажиры ждут отправления рейсов. Сообщалось, что россиян, чьи вылеты были задержаны, вывели обратно в терминалы, однако время переноса рейсов не раскрывается. Паники не наблюдается.

Ранее самолеты, направляющиеся в Санкт-Петербург, стали разворачивать и направлять обратно в аэропорты вылета. Власти Санкт-Петербурга объявили о задержке рейсов в аэропорту Пулково до 12 часов.

28 февраля в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного летающего объекта. Также стало известно, что в небо над городом подняли истребители.

Дарья Рыбак
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