В России предложили дополнительно повысить социальные пенсии

Минтруд: социальные пенсии могут дополнительно повысить на 3,3% с 1 апреля

С 1 апреля россиянам могут повысить социальные выплаты на дополнительные 3,3 процента. С соответствующим предложением выступил Минтруд страны, проект вынесен на общественное обсуждение, передает сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

Первым этапом индексации выплат в 2022 году было повышение социальных пенсий на 10 процентов в июне. Таким образом, за год планируется увеличить выплаты пенсионерам на 13,6 процента, как ранее был повышен прожиточный минимум, уточнили в ведомстве. На реализацию плана из федерального бюджета будет направлено 15,57 миллиарда рублей до конца текущего года. Общая индексация выплат за год «позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов пенсионеров», считают в организации.

Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов подчеркнул, что совокупный темп роста социальной пенсии превысит фактический рост цен за 2022 год. По итогам года инфляция составила 11,9 процента.