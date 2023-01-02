Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2023 году

Декан ВШЭ Виноградов назвал несколько этапов повышения пенсий в 2023 году

Глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал россиянам о повышении пенсий в 2023 году в беседе с агентством «Прайм».

Как объяснил Виноградов, индексация пройдет в несколько этапов. С 1 января пенсии повысили неработающим пенсионерам, а также прошел перерасчет доплат к ним на основе обновленных значений прожиточного минимума в регионах.

Затем с февраля увеличатся единовременные выплаты для льготников, пособия на погребение пенсионера, а также стоимость набора социальных услуг. С апреля произойдет перерасчет суммы в рамках социального и государственного обеспечения. А в августе будут проиндексированы страховые пенсии работающим пенсионерам. Размер новой выплаты будет определяться на основе коэффициентов за предыдущий год. Выпланы военным пенсионерам на основе показателей прогнозной инфляции повысят с октября.

Предварительно, индексация пенсий по итогам 2023-го составит 4,8 процента. Так, к концу года ее средний размер должен составить 21 862 рубля. Размер фиксированной выплаты должен быть установлен на уровне 7567 рублей. Для выхода на пенсию в 2023 году необходимо иметь минимум 14 лет стажа и 25,8 пенсионных балла.

Пенсии неработающих россиян повысили с 1 января на 4,8 процента. По отношению к 1 января 2022 года рост составил 15,3 процента, что стало рекордом за последние семь лет.