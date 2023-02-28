Минобороны сообщило о перевозке химвеществ на бронемашинах производства США

МО РФ: техника производства США перевозила химвещества к линии боевого соприкосновения

Техника производства США перевозила груз с опасными химическими веществами к линии боевого соприкосновения на Украине. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его брифинг публикуется в Telegram-канале Министерства обороны.

Уточняется, что груз доставили поездом в Краматорск. Он представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись «Би-Зет», а также маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять других ящиков имели надпись «Си-Эс — РАЙОТ», три — «Си-Ар — РАЙОТ» с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия.

Этот груз впоследствии был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения.

Российское Минобороны предупредило, что США планируют провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. В ведомстве напомнили, что в начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты, таким образом, подготовка идет полным ходом.

В начале февраля врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин говорил, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие против российских солдат в Артемовске и Угледаре. Он рассказал, что химические составы вызывают недомогание у российских военнослужащих.