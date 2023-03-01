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12:15, 1 марта 2023Мир

Президент Венгрии потребовала немедленной ратификации Финляндии и Швеции в НАТО

Reuters: президент Венгрии Новак потребовала ратификации Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Marton Monus / Reuters

Парламент Венгрии должен «как можно скорее» ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, заявила президент страны Каталин Новак. Ее слова передает Reuters.

«Моя позиция ясна: в нынешней ситуации присоединение Швеции и Финляндии оправдано. Я верю, что Национальное собрание примет мудрое решение как можно скорее!» — сказала президент.

Ранее лидер парламентской фракции «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш заявил, что многие венгерские депутаты обеспокоены тем, что ратификация членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе может обострить отношения между Россией и Западом.

В июле 2022 года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. На сегодняшний день членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Венгрия и Турция.

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Глеб Бажуткин
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