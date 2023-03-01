Ученые выявили лучшее время дня для тренировок

Китайские ученые выявили, что лучше всего проводить тренировки между 12 и 17 часами

Китайские ученые из Гуандунского института сердечно-сосудистых заболеваний выявили лучшее время для тренировок. Результаты их исследования приводит The Sun.

Ученые обнаружили, что у людей, которые проводили тренировки в середине дня, был меньший риск смерти как в целом, так и от сердечных заболеваний. Исходя из этого, исследователи рекомендуют уделять время занятиям между полуднем и 17:00.

Отмечается, что тело лучше всего восстанавливается после упражнений в этот промежуток времени. При этом ученые добавили, что умеренная или интенсивная физическая активность в любое время дня снижает риск возникновения различных заболеваний.

Ранее ученые из Каролинского института (Стокгольм) и Копенгагенского университета назвали лучшее время для занятий спортом в целях похудения. По словам специалистов, скорость метаболизма выше в дневное время, поэтому наиболее благоприятный период для тренировок — позднее утро, а вот вечером занятия могут быть менее эффективными.