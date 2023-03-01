Тренер рассказала о кардиотренировке для людей с любым уровнем подготовки

Тренер Саймон посоветовала бег по системе «12-3-30» для людей с любым уровнем подготовки

Тренер Бриттани Саймон рассказала о кардиотренировке для людей с любым уровнем подготовки. Ее слова приводит Forbes.

Специалист посоветовала внедрить в свои занятия бег по системе «12-3-30». Для этого на беговой дорожке необходимо установить угол наклона 12 градусов и скорость не менее трех миль в час (4,83 километра в час). «Начните с 5-10-минутной разминки, состоящей из ходьбы в неторопливом темпе с небольшим уклоном менее трех градусов. Затем перейдите на скорость три мили в час и занимайтесь в течение 30 минут», — пояснила Саймон.

Тренер отметила, что этот вид нагрузок подходит людям не только любого уровня подготовки, но и любого возраста. Однако, по ее словам, перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии заболеваний суставов и сердечно-сосудистой системы.

Саймон уточняет, что система бега «12-3-30» помогает снизить вес и улучшить тонус мышц, а также благоприятно сказывается на состоянии сердца и сосудов. Если нагрузка кажется слишком тяжелой, тренер советует уменьшить угол наклона беговой дорожки и увеличивать его постепенно.

Ранее сообщалось, что американские ученые выявили оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Исследователи заявили, что для этого требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю, от 75 до 150 минут интенсивных занятий или эквивалентная комбинация того и другого.