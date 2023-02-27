Ученые заявили, что для продления жизни нужно от 150 минут умеренных упражнений в неделю

Американские ученые назвали оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Результаты исследования приводит MindBodyGreen.

Ученые заявили, что для этого требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю, от 75 до 150 минут интенсивных занятий в неделю или эквивалентной комбинации того и другого. В качестве умеренной тренировки они посоветовали заниматься ходьбой, ездой на велосипеде или легкой гимнастикой. Интенсивные занятия, рекомендуемые исследователями, — это кардио-тренировки и бег.

Также ученые предложили варианты для составления недельных программ. Например, это может быть ежедневная ходьба по 45 минут, или 20-минутная ходьба каждый день и еще две интенсивные часовые тренировки в неделю, или высокоинтенсивные танцевальные кардио-программы пять раз в неделю по 40 минут.

Ранее фитнес-эксперт Кит Ходжес назвала способ правильно тренироваться дома. Специалист советует проконсультироваться с врачом и профессиональным тренером перед началом самостоятельных занятий, чтобы снизить риск травм. Выполнять упражнения, по ее словам, нужно босиком или в спортивной обуви, но не в носках и не на скользящих поверхностях вроде ковра.

