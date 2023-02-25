Тренер назвала способ правильно тренироваться дома

Тренер посоветовала проконсультироваться с врачом перед началом домашних тренировок

Тренер Кит Ходжес назвала способ правильно тренироваться дома. Ее слова приводит Forbes.

Специалист советует проконсультироваться с врачом и профессиональным тренером перед началом самостоятельных занятий, чтобы снизить риск травм. Выполнять упражнения, по ее словам, нужно босиком или в спортивной обуви, но не в носках и не на скользящих поверхностях вроде ковра.

Ходжес также назвала три наиболее простых движения, которые можно включить в домашние тренировки. Она рекомендовала приседания, отжимания и упражнение «Джампинг джек». «Встаньте, вытянув руки по бокам и сведя ноги вместе. Подпрыгните, одновременно расставляя ноги на ширину бедер и поднимая руки над головой. Вернитесь с исходное положение», — поясняет тренер.

Ранее физиотерапевт Лидия Риз назвала способы избавиться от жира на животе с помощью подручных средств дома. Она предложила выполнять по 20 скручиваний с кухонным полотенцем на каждую сторону. Также специалист посоветовала использовать книгу как утяжелитель.