Академик РАН оценил заявление ФБР о лабораторном происхождении COVID-19
Доказательств искусственного происхождения коронавируса сейчас нет. Так оценил озвученную ФБР причину пандемии заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский в беседе с «Лентой.ру».
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятную причину пандемии COVID-19. По его словам, ведомство «уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане».
Сейчас обсуждение происхождения коронавируса приняло политический характер, поэтому можно слышать самые разные заявления
«Пока достаточных достоверных данных об искусственном происхождении коронавируса нет. Поэтому надо скептически относиться к таким заявлениям, пока не будет четких и ясных доказательств», — заявил Покровский.
26 февраля появилась информация, что причиной распространения коронавируса стала утечка из лаборатории в Китае. К такому выводу по итогу исследований пришло Минэнерго США.
Министерство иностранных дел (МИД) Китая опровергло версию о лабораторном происхождении коронавируса, выдвинутую Минэнерго США. Критикуя выводы американского ведомства, представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга призвала прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения COVID-19.