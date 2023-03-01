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10:16, 1 марта 2023Мир

Академик РАН оценил заявление ФБР о лабораторном происхождении COVID-19

Академик Покровский: доказательств искусственного происхождения коронавируса сейчас нет

Фото: Louis Reed / Unsplash

Доказательств искусственного происхождения коронавируса сейчас нет. Так оценил озвученную ФБР причину пандемии заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский в беседе с «Лентой.ру».

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятную причину пандемии COVID-19. По его словам, ведомство «уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане».

Сейчас обсуждение происхождения коронавируса приняло политический характер, поэтому можно слышать самые разные заявления

Вадим Покровскийакадемик РАН, эпидемиолог

«Пока достаточных достоверных данных об искусственном происхождении коронавируса нет. Поэтому надо скептически относиться к таким заявлениям, пока не будет четких и ясных доказательств», — заявил Покровский.

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26 февраля появилась информация, что причиной распространения коронавируса стала утечка из лаборатории в Китае. К такому выводу по итогу исследований пришло Минэнерго США.

Министерство иностранных дел (МИД) Китая опровергло версию о лабораторном происхождении коронавируса, выдвинутую Минэнерго США. Критикуя выводы американского ведомства, представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга призвала прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения COVID-19.

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Алена Шевченко
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