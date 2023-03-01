Академик РАН оценил заявление ФБР о лабораторном происхождении COVID-19

Академик Покровский: доказательств искусственного происхождения коронавируса сейчас нет

Доказательств искусственного происхождения коронавируса сейчас нет. Так оценил озвученную ФБР причину пандемии заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский в беседе с «Лентой.ру».

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятную причину пандемии COVID-19. По его словам, ведомство «уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане».

Сейчас обсуждение происхождения коронавируса приняло политический характер, поэтому можно слышать самые разные заявления Вадим Покровский академик РАН, эпидемиолог

«Пока достаточных достоверных данных об искусственном происхождении коронавируса нет. Поэтому надо скептически относиться к таким заявлениям, пока не будет четких и ясных доказательств», — заявил Покровский.

26 февраля появилась информация, что причиной распространения коронавируса стала утечка из лаборатории в Китае. К такому выводу по итогу исследований пришло Минэнерго США.

Министерство иностранных дел (МИД) Китая опровергло версию о лабораторном происхождении коронавируса, выдвинутую Минэнерго США. Критикуя выводы американского ведомства, представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга призвала прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения COVID-19.