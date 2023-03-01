Попова высказалась о возможной утечке COVID-19 из институтов в Ухане

Попова заявила, что институты в Ухане не изучали ничего запретного по COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о возможной утечке COVID-19 из институтов в китайском Ухане. По ее словам, ничего запретного в научных учреждениях не могли изучать, передает РИА Новости.

Предположение о том, что в институтах Уханя «потеряли» коронавирус, выглядит совершенно невозможным, отметила главный санитарный врач России на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

«Подтвердить, что он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная», — заявила Попова.

Накануне директор ФБР Кристофер Рэй назвал причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане. Он пояснил, что ведомство «уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане».

Кроме того, Рэй подчеркнул, что власти Китая при этом пытаются мешать работе по установлению причин пандемии коронавируса.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказались считать коронавирус сезонным. С таким мнением выступила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.