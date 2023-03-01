Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Exxon на миллиарды рублей

Суд на Сахалине удовлетворил иск Генпрокуратуры к Exxon Neftegas о взыскании ₽15,5 млрд

Областной суд на Сахалине удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Exxon Neftegas Limited (бывший оператор проекта «Сахалин-1», дочерняя компания ExxonMobil). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Генпрокуратура попросила взыскать с компании около 15,5 миллиарда рублей задолженности по налогам и пени. В суде сообщили, что требования удовлетворены в полном объеме.

Иск был подан 26 сентября 2022 года, когда компания еще являлась оператором проекта «Сахалин-1». Суть иска не озвучивалась, комментарии не предоставлялись.

Компания ExxonMobil полностью ушла из России после создания нового оператора проекта «Сахалин-1».

13 октября 2022 года стало известно, что правительство России распорядилось создать нового оператора проекта «Сахалин-1» — ООО «Сахалин-1» (Sakhalin-1 LLC) — с регистрацией в Южно-Сахалинске. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Управляющей компанией нового оператора назначена дочерняя структура «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».