В России предложили ответ на одобрение Финляндией проекта о вступлении в НАТО

Депутат Чепа призвал ужесточить договоры с Финляндией после одобрения вступления в НАТО

России необходимо ужесточить договоры с Финляндией после одобрения Хельсинки законопроекта о вступлении в НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее стало известно, что парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО: за проголосовали 184 депутата, 7 депутатов выступили против. Отмечается, что для окончательной ратификации законопроект должен утвердить президент республики Саули Ниинисте.

Я считаю, что с учетом принятия такого решения мы должны пересмотреть все наши заключенные ранее договора с Финляндией с целью максимального ужесточения Алексей Чепа депутат Госдумы

«Мы должны ужесточить контроль за предприятиями, если такие еще работают, в непосредственной границе с Россией. Мы должны пересмотреть наши визовые отношения и поменять свою военно-политическую стратегию относительно своего соседа, который вступает в альянс, объявивший нас стратегическим врагом. Мы должны это все учитывать», — заявил Чепа.

Ранее финские власти подтвердили готовность вступить в альянс, не дожидаясь Швеции. Министр обороны страны Микко Савола заявил, что Хельсинки не будет дожидаться, пока Турция одобрит аналогичную заявку Стокгольма.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Однако Анкара сопротивляется членству Швеции в альянсе.

