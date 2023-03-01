МИД исключил нейтралитет Украины при вступлении в ЕС

Замглавы МИД Галузин назвал невозможным нейтралитет Украины при вступлении в ЕС

Вступление Украины в Европейский союз будет равнозначно присоединению страны к враждебному по отношению к России блоку, а потому сделает невозможным сохранение страной нейтралитета. Так последствия подобного шага оценил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Ленте.ру».

Дипломат пояснил, что в последние годы Евросоюз утратил прежние самостоятельность и нейтральность. Галузин обвинил Брюссель в следовании указам Соединенных Штатов, а само объединение назвал «враждебной России военизированной международной структурой».

Замглавы МИД отметил, что за 2022 год Европейский союз выделил на военные нужды Украины уже 28 миллиардов долларов и развязал против России «агрессивную санкционную войну», которая нередко противоречит его собственным интересам. «Так что членство в ЕС сегодня — это присоединение к агрессивному союзу, что никак не может служить гарантией нейтралитета», — предостерег он.

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Она была успешно зарегистрирована, затем началась процедура рассмотрения. Киев добивался вступления в Евросоюз по ускоренной процедуре, однако лидеры объединения эту идею не поддержали. Тем не менее, 28 февраля украинский президент призвал начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз уже в этом году.

