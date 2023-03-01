США выразили готовность встретиться с Россией для обсуждения ДСНВ

Пресс-секретарь Госдепа Прайс заявил, что США готовы к встрече с РФ для обсуждения ДСНВ

США выражают готовность встретиться с Россией для обсуждения Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит ТАСС.

Чиновник указал, что Вашингтон готов к встрече двусторонней комиссии для обсуждения совместной обеспокоенности по поводу ДСНВ, а также для того, чтобы решить иные вопросы, касающиеся его исполнения.

«Настолько важным мы считаем этот вопрос», — резюмировал официальный представитель Госдепа.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США продолжают закрытые переговоры по тематике Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Решение о возможном возобновлении участия России в договоре ДСНВ может принять президент. Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены ДСНВ, несмотря на приостановку его действия.

