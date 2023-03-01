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11:28, 1 марта 2023Спорт

Дзюба рассказал о забавных последствиях утечки интимного видео

Дзюба рассказал, что после утечки интимного видео к нему добавилось женское внимание

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о последствиях утечки интимного видео с его участием. Игрок высказался в интервью YouTube-каналу Nobel.

По словам футболиста, к нему добавилось больше женского внимания. «Идешь по улице, а тебя девушки глазами раздевают и голым представляют. Было забавно! Тогда точно понимал, что они смотрели это видео», — заявил Дзюба.

Спортсмен добавил, что мужчины тоже стали больше обращать на него внимание. «Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень. Сейчас армия этих ребят расстроится, но увы и ах!» — рассказал футболист.

В ноябре 2020 года Дзюба оказался в центре скандала, когда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».

Алексей Гусев
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