Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
1:0
Завершен
ЦСКА
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Тампа-Бэй Лайтнинг
1:4
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
6:1
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
1:3
Завершен
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
2:1
Завершен
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
3:5
Завершен
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
07:50, 1 марта 2023Спорт

Проживший в США 28 лет советский фигурист описал американцев фразой Задорнова

Чемпион мира по фигурному катанию Ковалев назвал американцев ограниченными людьми

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Советский фигурист Владимир Ковалев, проживший 28 лет в США, высказался об американцах. Его слова приводит РИА Новости.

«Американцев трудно в чем-то убедить, потому что, как Михаил Задорнов говорил, они тупые. Они очень ограниченные люди. Мы другие», — описал Ковалев жителей США. Он заявил, что американцев интересует только их страна, и они не пытаются узнать ничего нового.

Ковалев является двукратным чемпионом мира (1977 и 1979) и чемпионом Европы 1975 года. На его счету также серебро Олимпийских игр 1976 года.

28 февраля парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина, ранее выступавший за «Нью-Йорк Сити», сравнил россиян и американцев. Он заявил, что американцы более расслабленные и гибкие. По мнению футболиста, русские жесткие и доходящие во всем до предела.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Россия приостановила свое участие в ДСНВ
В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
Фотография из обычного британского супермаркета удивила пользователей сети
МИД перечислил долгосрочных союзников России
Вучич пообещал арестовать завербованных в ЧВК «Вагнер» сербов
В Кишиневе прошла акция в знак поддержки России
Проживший в США 28 лет советский фигурист описал американцев фразой Задорнова
Раскрыты детали сделки по продаже L'Occitane россиянам
В российской поликлинике врачи отказались помогать упавшей в обморок школьнице
Аналитик назвал последствия военного конфликта США и Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.