Чемпион мира по фигурному катанию Ковалев назвал американцев ограниченными людьми

Советский фигурист Владимир Ковалев, проживший 28 лет в США, высказался об американцах. Его слова приводит РИА Новости.

«Американцев трудно в чем-то убедить, потому что, как Михаил Задорнов говорил, они тупые. Они очень ограниченные люди. Мы другие», — описал Ковалев жителей США. Он заявил, что американцев интересует только их страна, и они не пытаются узнать ничего нового.

Ковалев является двукратным чемпионом мира (1977 и 1979) и чемпионом Европы 1975 года. На его счету также серебро Олимпийских игр 1976 года.

28 февраля парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина, ранее выступавший за «Нью-Йорк Сити», сравнил россиян и американцев. Он заявил, что американцы более расслабленные и гибкие. По мнению футболиста, русские жесткие и доходящие во всем до предела.