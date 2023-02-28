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12:57, 28 февраля 2023Спорт

Легионер ЦСКА сравнил россиян и американцев

Хавбек ЦСКА Хесус Медина заявил, что американцы более расслабленные, чем россияне

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина, ранее выступавший за «Нью-Йорк Сити», сравнил россиян и американцев. Его слова приводит Sports.ru.

«Американцы более расслабленные, более гибкие. Русские жесткие, доходят до предела. Но ты к этому со временем приспосабливаешься», — заявил хавбек. Он отметил, что первые два-три месяца после переезда в Россию ему было сложно привыкнуть к новой культуре.

25 февраля Медина высказался о проведении матчей во время заморозков. В этот день армейцы вышли на матч с «Краснодаром» в рамках четвертьфинала Кубка России при температуре воздуха в Москве минус восемь градусов. «Я впервые играл при такой низкой температуре, мне никогда не было так холодно», — отметил легионер ЦСКА.

Медина перешел в ЦСКА в январе 2022-го. В нынешнем сезоне он провел в составе команды 15 матчей, отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. С 2018 по 2021 год он играл за клуб Главной лиги футбола США «Нью-Йорк Сити».

Ксения Курашкина
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