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16:34, 25 февраля 2023Спорт

Парагвайский футболист ЦСКА высказался о проведении матчей во время заморозков

Хавбек ЦСКА Медина заявил, что не привык играть в таких холодных условиях, как в России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Парагвайский футболист ЦСКА Хесус Медина высказался о проведении матчей во время заморозков. Его слова приводит РИА Новости.

23 февраля армейцы провели первую встречу против «Краснодара» в рамках четвертьфинала Кубка России при температуре воздуха в Москве -8 градусов. «Для меня было немного странным играть в таких холодных условиях. Я впервые играл при такой низкой температуре, мне никогда не было так холодно», — заявил хавбек. Он добавил, что старался согреться, чтобы показать лучший футбол.

Противостояние завершилось победой ЦСКА со счетом 3:0. Ответный матч пройдет в Краснодаре 28 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

11 сентября прошлого года Медина рассказал, почему отказался от идеи изучать русский язык. «Для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться», — отметил спортсмен.

Медина перешел в ЦСКА в январе 2022-го. В нынешнем сезоне он провел в составе команды 15 матчей, отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ксения Курашкина
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