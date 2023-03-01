Казахстан запланировал поставить вторую партию нефти в Германию

«КазТрансОйл» заявил о планах поставить еще 20 тысяч тонн нефти в Германию по «Транснефти»

В течение текущего месяца казахстанский оператор «КазТрансОйл» планирует направить в Германию вторую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн. Об этом компания заявляет в пресс-релизе на своем сайте.

Оператор рассчитывает поставить в страну 300 тысяч тонн топлива в первом квартале 2023 года, однако фактические объемы могут отличаться от запланированных. Это зависит от заявок нефтяных компаний, объясняет «КазТрансОйл».

Первую партию топлива в аналогичном объеме оператор сдал в феврале. Прокачку казахстанской нефти в направлении пункта сдачи «Адамовой заставы» (на северо-востоке Польши) для дальнейшей поставки в Германию осуществляет российская компания «Транснефть». Соответствующее разрешение Казахстану выдало в январе Минэнерго России.

Германия в сентябре заявляла, что проведет переговоры о закупке казахстанской нефти для НПЗ в городе Шведте, чтобы заменить российские объемы. Позже в Минэкономики ФРГ заявили, что заводы в Шведте и Лойне не будут закупать нефть в России в 2023 году, так как зарезервировали мощности в Казахстане. В свою очередь, республика планирует поставить Германии за 2023 год в общей сложности 1,2 миллиона тонн сырья.