Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:51, 1 марта 2023Экономика

Казахстан запланировал поставить вторую партию нефти в Германию

«КазТрансОйл» заявил о планах поставить еще 20 тысяч тонн нефти в Германию по «Транснефти»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В течение текущего месяца казахстанский оператор «КазТрансОйл» планирует направить в Германию вторую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн. Об этом компания заявляет в пресс-релизе на своем сайте.

Оператор рассчитывает поставить в страну 300 тысяч тонн топлива в первом квартале 2023 года, однако фактические объемы могут отличаться от запланированных. Это зависит от заявок нефтяных компаний, объясняет «КазТрансОйл».

Первую партию топлива в аналогичном объеме оператор сдал в феврале. Прокачку казахстанской нефти в направлении пункта сдачи «Адамовой заставы» (на северо-востоке Польши) для дальнейшей поставки в Германию осуществляет российская компания «Транснефть». Соответствующее разрешение Казахстану выдало в январе Минэнерго России.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Тысячи погибших и миллионы пострадавших: как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
Тысячи погибших и миллионы пострадавших:как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
Сегодня

Германия в сентябре заявляла, что проведет переговоры о закупке казахстанской нефти для НПЗ в городе Шведте, чтобы заменить российские объемы. Позже в Минэкономики ФРГ заявили, что заводы в Шведте и Лойне не будут закупать нефть в России в 2023 году, так как зарезервировали мощности в Казахстане. В свою очередь, республика планирует поставить Германии за 2023 год в общей сложности 1,2 миллиона тонн сырья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Генпрокуратура направила в суд дело о вымогательстве денег у Канделаки и ее мужа
Владимир Соловьев заступился за подростков из нашумевшей группировки «Редан»
Россия начала испытания БПЛА для поддержки артиллерии
Москвич угрожал полицейскому страйкбольной гранатой
Россиянку осудили на три года за гибель трех человек при крушении вертолета
Опубликован список запрещенных ЕС для поставок в Россию товаров
Китай смягчил правила въезда для россиян
В Wildberries назвали причину появления ОМОНа и полиции на складе
В Минэнерго объяснили принцип сокращения добычи нефти в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.