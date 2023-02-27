«Транснефть» начала прокачку казахстанской нефти для Германии

«Транснефть» объявила о начале прокачки казахстанской нефти для поставок в Германию

Российская «Транснефть» начала прокачку казахстанской нефти для поставок в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря, советника президента трубопроводной компании Игоря Демина.

«Мы начали прокачку казахстанских объемов в направлении [пункта сдачи] "Адамовой заставы" (на северо-востоке Польши — прим. «Ленты.ру»)», — раскрыл детали представитель компании. В свою очередь Казахстан заявлял, что сдал первую партию нефти в систему «Транснефти» в объеме 20 тысяч тонн.

В январе Минэнерго России разрешило Казахстану поставить нефть в Германию через «Транснефть». Казахстанский оператор «КазТрансОйл» поставит в Германию 300 тысяч тонн нефти в первом квартале этого года по системам нефтепроводов российской компании.

В декабре 2022 года сообщалось, что за 2023 год Казахстан планирует поставить Германии 1,2 миллиона тонн сырья. В начале января министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Россия поддержала транзит в Германию казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Он отметил, что в Казахстане не ждут по этому вопросу каких-либо осложнений. Министр добавил, что больших проблем с Москвой у Астаны «в отношении прокачки никогда не было».