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09:33, 1 марта 2023Наука и техника

Россия получит полностью укомплектованный «Авангардами» второй ракетный полк

ТАСС: второй ракетный полк полностью укомплектуют комплексами «Авангард» к 2025 году

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Второй ракетный полк будет полностью укомплектован гиперзвуковыми комплексами «Авангард» к 2025 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Министерству обороны России.

По его словам, «Авангарды» получит Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). «Количество шахтных пусковых установок на боевом дежурстве будет доведено до полного штатного состава», — сказал собеседник.

В январе заместитель начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого по вооружению Александр Чемусов на XLVII Академических чтениях по космонавтике заявил, что российский ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком стал прорывом.

В декабре в Оренбургской дивизии РВСН заступил на боевое дежурство второй полк с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), оснащенными гиперзвуковыми блоками «Авангард».

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Иван Потапов
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