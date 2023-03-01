Россия получит полностью укомплектованный «Авангардами» второй ракетный полк

ТАСС: второй ракетный полк полностью укомплектуют комплексами «Авангард» к 2025 году

Второй ракетный полк будет полностью укомплектован гиперзвуковыми комплексами «Авангард» к 2025 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Министерству обороны России.

По его словам, «Авангарды» получит Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). «Количество шахтных пусковых установок на боевом дежурстве будет доведено до полного штатного состава», — сказал собеседник.

В январе заместитель начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого по вооружению Александр Чемусов на XLVII Академических чтениях по космонавтике заявил, что российский ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком стал прорывом.

В декабре в Оренбургской дивизии РВСН заступил на боевое дежурство второй полк с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), оснащенными гиперзвуковыми блоками «Авангард».