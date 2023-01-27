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19:48, 27 января 2023Наука и техника

Российский комплекс «Авангард» назвали прорывом

В академии РВСН назвали ракетный комплекс «Авангард» прорывом

Кадр: видео пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российский ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком стал прорывом. Об этом заявил заместитель начальника Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по вооружению Александр Чемусов на XLVII Академических чтениях по космонавтике, передает ТАСС.

По его словам, испытания гиперзвукового блока комплекса «Авангард» взбудоражили мировую общественность. Чемусов отметил, что в СМИ высказывались сомнения в эффективности «Авангарда».

«Успех на 2-3 процента уже радует разработчиков, а здесь настолько глубокий прорыв, что нам даже в спину никто не дышит — настолько хороша эта ракета, созданная сотрудниками НПО машиностроения», — сказал он.

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В декабре доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» может маневрировать и двигаться с большой скоростью, обеспечивая прорыв противоракетной обороны.

В том же месяце в Оренбургской дивизии заступил на боевое дежурство второй полк с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными блоками «Авангард».

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Даниил Иринин
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