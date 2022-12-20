Названо преимущество российского «Авангарда»

Аналитик Сивков сообщил, что блок ракетного комплекса «Авангард» невозможно перехватить

Гиперзвуковой блок ракетного комплекса «Авангард» может маневрировать, поэтому его перехват невозможно осуществить. О преимуществах российского комплекса в беседе с «Известиями» рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

Он отметил, что «Авангард» может маневрировать и двигаться с большой скоростью, обеспечивая прорыв системы противоракетной обороны. «Это самые главные нюансы. Боевая часть по мощности — обычный ядерный заряд. Невозможно перехватить, потому что он идет по нерегулярной траектории», — сказал аналитик.

Комплекс «Авангард» получил управляемый боевой блок, запускаемый межконтинентальной баллистической ракетой УР-100Н УТТХ.

Ранее в декабре американское издание Newsweek писало, что Россия разворачивает комплекс «Авангард», который президент Владимир Путин назвал непобедимым.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что в Оренбургской дивизии заступил на боевое дежурство второй полк с ракетами, которые несут гиперзвуковые блоки «Авангард». Планирующие блоки развивают скорость около 7,5 километра в секунду.