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16:54, 20 декабря 2022Наука и техника

Названо преимущество российского «Авангарда»

Аналитик Сивков сообщил, что блок ракетного комплекса «Авангард» невозможно перехватить

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гиперзвуковой блок ракетного комплекса «Авангард» может маневрировать, поэтому его перехват невозможно осуществить. О преимуществах российского комплекса в беседе с «Известиями» рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

Он отметил, что «Авангард» может маневрировать и двигаться с большой скоростью, обеспечивая прорыв системы противоракетной обороны. «Это самые главные нюансы. Боевая часть по мощности — обычный ядерный заряд. Невозможно перехватить, потому что он идет по нерегулярной траектории», — сказал аналитик.

Комплекс «Авангард» получил управляемый боевой блок, запускаемый межконтинентальной баллистической ракетой УР-100Н УТТХ.

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Ранее в декабре американское издание Newsweek писало, что Россия разворачивает комплекс «Авангард», который президент Владимир Путин назвал непобедимым.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что в Оренбургской дивизии заступил на боевое дежурство второй полк с ракетами, которые несут гиперзвуковые блоки «Авангард». Планирующие блоки развивают скорость около 7,5 километра в секунду.

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Даниил Иринин
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