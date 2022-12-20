В США рассказали о непобедимом оружии России

Newsweek: Россия развернула непобедимое оружие Путина, боевую систему «Авангард»

Россия разворачивает новейшую боевую систему «Авангард», непобедимое оружие президента Владимира Путина. Об этом пишет Халеда Рахман для американского издания Newsweek.

Уточняется, что «Авангард» был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых Россия объявила в марте 2018 года. Оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, и его невозможно перехватить, отмечают в США. В своей речи 2018 года, представляя «Авангард», Путин назвал систему «непобедимой». Он сказал, что оружие абсолютно неуязвимо для любых систем противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам военных аналитиков, «Авангард» имеет дальность действия более 6000 километров и способен нести ядерную или обычную боевую нагрузку. Оружие также может пролететь над Антарктидой и приблизиться к континентальной части США с юга.

В декабре в Оренбургской дивизии заступил на боевое дежурство второй полк с межконтинентальными баллистическими ракетами «Авангард» с гиперзвуковыми блоками. В Минобороны России уточнили, что ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российский гиперзвуковой блок «Авангард» разработан таки, что предсказать траекторию его полета невозможно. Также невозможно создать ракету, способную развить скорость, в несколько десятков раз превышающую скорость звука.