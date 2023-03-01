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14:55, 1 марта 2023Экономика

В Минэнерго объяснили принцип сокращения добычи нефти в России

В Минэнерго заявили, что у России нет задачи продавать нефть любой ценой

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин объявил, что сокращение добычи нефти в России с начала весны объясняется отсутствием задачи продавать ее по любой цене, ради объема. Об этом он рассказал на Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба «Валдай», сообщили РИА Новости.

Россия не согласна с вводом потолка цен на нефть: это сверхдеструктивный элемент для мировой экономики, заявил Сорокин. Если это удастся, то ограничения могут использовать и для продажи российских металлов или любой другой продукции. При этом западные страны пытаются ограничить отрасль, которой и так не хватает инвестиций.

«Если у производителя нет возможности зарабатывать на части цикла, который подразумевает получение повышенной прибыли, это значит, что вам нечем будет компенсировать низ цикла, когда сектор находится в убытке или в минимальной доходности», — добавил замглавы Минэнерго.

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В начале февраля вице-премьер Александр Новак заявил о добровольном снижении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Решение приняли, чтобы не поддерживать тех, кто придерживается принципов ценового потолка и вмешивается в рыночные отношения.

Страны Евросоюза, G7, Япония и Австралия приняли потолок цен на нефтепродукты из России. Лимит установили в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут).

Под ограничения не попали продукция, произведенная из российской нефти за рубежом и смеси нефтепродуктов российского и нероссийского происхождения. В Еврокомиссии объяснили, что такая смесь — другой товар с иным таможенным кодом, и его можно будет страховать и перевозить без преград.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на фоне вступления в силу санкций против российской нефти и снижения биржевых цен на газ, нефтегазовые доходы России в январе 2023 года сократились на 38 процентов, до 18,5 миллиарда долларов.

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Вячеслав Агапов
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