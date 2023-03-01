Посла ФРГ обвинили в уходе от ответа о виновных в подрыве «Северных потоков»

Захарова обвинила посла ФРГ в уходе от ответа о виновных в подрыве «Северных потоков»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр публично избегает ответа на вопрос об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что в ситуации с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) фон Гайр стал обвинять Россию в причастности к отравлению, не имея для этого доказательств.

Дипломат возмутилась, что же помешало послу прокомментировать подрыв «Северных потоков» и обозначить их виновных. Она обвинила его в уходе от ответа по этому вопросу.

«На этот раз он ухватился за расследование как за повод избежать неудобного разговора об очевидном. А по "Северным потокам" спустя целых полгода — молчок. И публично уходит от ответа и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили», — заключила Захарова.

Ранее в беседе с РБК фон Гайр объяснил молчание о взрывах на «Северных потоках». Он подчеркнул, что расследование инцидента не закончено, а сам факт произошедшей диверсии назвал неприемлемым.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах. Согласно его версии, операцию провели Военно-морские силы Соединенных Штатов, использовав для установки бомб подлодки.