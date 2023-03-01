Боснийский футболист рассказал о реакции соотечественников на переход в клуб РПЛ
Боснийский футболист Рахманович заявил, что не получил хейта из-за перехода в клуб РПЛ
Футболист «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины Амар Рахманович рассказал о том, как его соотечественники отреагировали на решение перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.
По словам игрока, он не получал хейта по поводу переезда в Самару. «Наоборот, из Боснии много интереса: "Ну как там в России, как жизнь?"» — заявил Рахманович.
Босниец подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил один мяч.
2 февраля нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Адам Лишка объяснил решение остаться в России. Словацкий хоккеист заявил, что провел в России три сезона и привык к жизни в стране.