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15:10, 1 марта 2023Спорт

Боснийский футболист рассказал о реакции соотечественников на переход в клуб РПЛ

Боснийский футболист Рахманович заявил, что не получил хейта из-за перехода в клуб РПЛ

Фото: Mike Kireev / NurPhoto / Getty Images

Футболист «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины Амар Рахманович рассказал о том, как его соотечественники отреагировали на решение перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, он не получал хейта по поводу переезда в Самару. «Наоборот, из Боснии много интереса: "Ну как там в России, как жизнь?"» — заявил Рахманович.

Босниец подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил один мяч.

2 февраля нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Адам Лишка объяснил решение остаться в России. Словацкий хоккеист заявил, что провел в России три сезона и привык к жизни в стране.

Алексей Гусев
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