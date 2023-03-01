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14:48, 1 марта 2023Среда обитания

Пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней

Мэр Москвы Собянин: проезд по БКЛ будет бесплатным в течение пяти дней

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Проезд по Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет бесплатным в течение пяти дней. О том, что пассажиры смогут свободно заходить на станции новой ветки, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — отметил градоначальник, уточнив, что в ближайшие пять дней проезд по БКЛ будет бесплатным.

1 марта были запущены последние девять станций БКЛ. Церемония открытия прошла в режиме видеосвязи. В ней приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин поздравил жителей столицы со стартом движения по новой ветке, а также поблагодарил специалистов, которые помогали в ее создании.

О завершении строительства БКЛ Собянин сообщил 28 февраля в ходе встречи с Путиным. Мэр пригласил президента принять участие в открытии линии и заявил, что новое кольцо станет очень серьезным подспорьем для развития метро.

Большая кольцевая линия — одиннадцатая по счету ветка в московском метро. Строительство и запуск кольца происходил в три этапа. Длина линии составляет 70 километров, на которых расположены 31 станция и 3 электродепо. Согласно расчетам, БКЛ позволит пассажирам экономить до 30 минут на каждой поездке.

Александра Качан
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