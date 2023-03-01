В Совфеде отреагировали на идею отдельного наказания за русофобию

Сенатор Клишас назвал избыточным внесение в законодательство понятия русофобия

Внесение в законодательство отдельного понятия «русофобия» является избыточным. Так член Совета Федерации Андрей Клишас отреагировал на инициативу главы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерия Фадеева. Слова Клишаса приводит ТАСС.

Ранее Фадеев заявлял, что СПЧ рассматривает проработку отдельного наказания за проявления русофобии. «Надо понять, хватает ли статей в УК или нужна новая», — заявлял глава правозащитного органа.

По мнению сенатора, в российском уголовном кодексе уже есть статьи, которые позволяют эффективно наказывать за русофобию.

«На мой взгляд, это избыточно. Что касается наказания, то русофобия и сегодня подпадает под действие Уголовного кодекса РФ и может быть квалифицирована как экстремизм и разжигание межнациональной розни», — заявил Клишас.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма.