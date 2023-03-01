В Ялте спасли упавшую в море собаку

Жители Ялты Александр Ерогов и Артур Лазоренко спасли упавшую в море собаку

Жители Крыма спасли собаку, которая случайно оказалась в море в Ялте. На ролик, который появился в социальных сетях, обратили внимание журналисты «Крымского информационного агентства».

Согласно материалу, гулявшие на набережной заметили животное, которое самостоятельно пыталось выбраться из воды. Сначала прохожие попробовали достать пса из моря, бросив спасательный круг с лодки, однако таким образом вызволить его не удалось. После этого Александр Ерогов и Артур Лазоренко прыгнули в воду и вернули собаку на берег.

На размещенных кадрах видно, что очевидцы снимают произошедшее на мобильные телефоны, после чего хлопают мужчинам и благодарят их за совершенный поступок.

В сентябре 2022 года в Копейске также спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.