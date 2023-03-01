Брат Нурмагомедова высказался о возможности провести поединок со Стерлингом

Умар Нурмагомедов заявил, что не считает Алджамейна Стерлинга сильнейшим бойцом в мире

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов высказался о возможности провести поединок с американцем Алджамейном Стерлингом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если мне за три дня скажут, что выходит Кинг‑Конг, я скажу, пусть он 135 фунтов (верхняя граница легчайшего веса — прим. "Ленты.ру") сделает, и все. Абсолютно без разницы», — заявил он. Нурмагомедов отметил, что не считает чемпиона UFC в легчайшем весе Стерлинга сильнейшим бойцом в мире, и назвал таковым соотечественника Ислама Махачева.

Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. В UFC он провел четыре боя.

Стерлинг завоевал чемпионский пояс весной 2022-го, победив раздельным решением судей россиянина Петра Яна. В октябре он успешно провел защиту титула в поединке с соотечественником Ти‑Джеем Диллашоу.