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15:32, 1 марта 2023Спорт

Брат Нурмагомедова высказался о возможности провести поединок со Стерлингом

Умар Нурмагомедов заявил, что не считает Алджамейна Стерлинга сильнейшим бойцом в мире
Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов высказался о возможности провести поединок с американцем Алджамейном Стерлингом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если мне за три дня скажут, что выходит Кинг‑Конг, я скажу, пусть он 135 фунтов (верхняя граница легчайшего веса — прим. "Ленты.ру") сделает, и все. Абсолютно без разницы», — заявил он. Нурмагомедов отметил, что не считает чемпиона UFC в легчайшем весе Стерлинга сильнейшим бойцом в мире, и назвал таковым соотечественника Ислама Махачева.

Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. В UFC он провел четыре боя.

Стерлинг завоевал чемпионский пояс весной 2022-го, победив раздельным решением судей россиянина Петра Яна. В октябре он успешно провел защиту титула в поединке с соотечественником Ти‑Джеем Диллашоу.

Дарья Коршунова
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