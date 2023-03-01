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14:56, 1 марта 2023Ценности

В Wildberries назвали причину появления ОМОНа и полиции на складе

В Wildberries заявили, что на подмосковном складе проходит проверка миграционного учета

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-служба Wildberries назвала причину, из-за которой на подмосковном складе появились представители ОМОНа и полиции. Соответствующий комментарий публикует News.ru.

Представители международного маркетплейса заявили, что на складе проходит проверка миграционного учета граждан. «Все проводится в стандартном для данной процедуры режиме. Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств», — заявляют собеседники издания.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у сотрудников онлайн-ретейлера берут образцы ДНК.

В январе в Wildberries ответили на обвинения в том, что маркетплейс сделал для клиентов платным возврат бракованных товаров. Так, пресс-секретарь онлайн-ретейлера Валерий Прокопьев опроверг соответствующие сообщения.

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Екатерина Ештокина
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