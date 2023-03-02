МИД России рассказал об итогах встречи Лаврова и главы дипломатии Китая

Главы МИД России и КНР Лавров и Цинь Ган обсудили план мирного урегулирования по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой дипломатии Китая Цинь Ганом на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) обсудил китайское предложение по мирному урегулированию на Украине и обстановку в республике в целом. Об этом рассказали на сайте российского ведомства.

«Подтверждена важность продолжения практики регулярных, в том числе очных, контактов в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран», — подчеркивается в заявлении.

Стороны также возмутились вмешательству других стран «во внутренние дела» Москвы и попытку навязать ей свой подход. Российская и китайская стороны договорились продолжать контакты по различным внешнеполитическим вопросам.

МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине в годовщину начала СВО. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.