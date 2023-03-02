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09:26, 2 марта 2023Мир

Лавров впервые встретился с новым главой дипломатии Китая

Лавров и новый глава МИД Китая Цинь Ган впервые встретились на полях G20

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Самый высокопоставленный дипломат Китая Цинь Ган и глава МИД России Сергей Лавров впервые встретились в Нью-Дели на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram.

В конце 2022 года сообщалось, что посол Китая в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел КНР. Как отмечало агентство Bloomberg, кадровые перестановки в МИД КНР свидетельствуют о том, что Пекин пересматривает свою так называемую дипломатию «боевых волков».

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Виктория Кондратьева
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