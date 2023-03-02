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17:50, 2 марта 2023Спорт

Большунов ответил посмеявшемуся над его победой на турнире в России Клебо

Большунов заявил, что понимает слова Клебо о его победе на турнире «Чемпионские высоты»
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов ответил посмеявшемуся над его победой на турнире «Чемпионские высоты» норвежцу Йоханнесу Клебо. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что понимает ответ соперника и адекватно оценивает ситуацию. Он обратил внимание на то, что результаты в скиатлоне и гонке на 15 километров на российском турнире в точности совпадали с результатами на чемпионате мира в словенской Планице. «Отставание от второго места — пять и шесть секунд. Картинка как будто скопирована», — подчеркнул Большунов.

Во время соревнований в Малиновке Большунов заявил, что настоящий чемпионат мира сейчас проходит именно в России, а не в Планице. В ответ Клебо сказал, что не считает турнир в России стоящим внимания. «Слышал, Большунов титул чемпиона мира защитил. Пусть думает, что хочет», — сыронизировал он.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Анастасия Борисова
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