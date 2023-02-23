Александр Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам без россиян грязными соревнованиями

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о чемпионате мира-2023 по лыжным гонкам, который проходит в Словении без участия россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Лыжник назвал мировое первенство грязными соревнованиями и отметил, что не следит за ними. «Сначала ты разочаровываешься, но сейчас в России проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом», — заявил Большунов.

В декабре прошлого года пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался об отсутствии россиянина Александра Большунова на международных турнирах. Он назвал отсутствие россиянина на Кубке мира потерей со спортивной точки зрения.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.