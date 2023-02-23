Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Краснодар
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Монако
Сегодня
20:45 (Мск)
Байер
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Нант
Сегодня
20:45 (Мск)
Ювентус
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
20:45 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Рома
Сегодня
23:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Ренн
Сегодня
23:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
17:24, 23 февраля 2023Спорт

Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам без россиян грязными соревнованиями

Александр Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам без россиян грязными соревнованиями

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о чемпионате мира-2023 по лыжным гонкам, который проходит в Словении без участия россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Лыжник назвал мировое первенство грязными соревнованиями и отметил, что не следит за ними. «Сначала ты разочаровываешься, но сейчас в России проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом», — заявил Большунов.

В декабре прошлого года пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался об отсутствии россиянина Александра Большунова на международных турнирах. Он назвал отсутствие россиянина на Кубке мира потерей со спортивной точки зрения.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Испанцы раскритиковали приехавшего на Украину премьер-министра
Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам без россиян грязными соревнованиями
Лукашенко анонсировал выступление Си Цзиньпина по ситуации на Украине
Сын Бекхэма сделал огромную татуировку с портретом своей жены
Захарова назвала «страшным сном Бандеры» акцию у посольства России в Лондоне
Бригада скорой помощи погибла при обстреле в Донецке
Страны G7 оценили возможности России под санкциями
Отбывавшему тюремное заключение коту найдут новый дом
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из комы
Президент Польши наградил саперов за секретную миссию на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.