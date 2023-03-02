В зоопарке Челябинска проснулся медведь Малыш

Бурый медведь малыш Малыш 1 марта вышел из зимней спячки в зоопарке Челябинска

Бурый медведь малыш по кличке Малыш вышел из зимней спячки в челябинском зоопарке. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, животное проснулось ровно в первый день весны — 1 марта. Сотрудники зоопарка рассказали, что медведь попытался достать из-под снега свою любимую игрушку (резиновую шину), однако сразу после пробуждения ему не хватило сил, чтобы расчистить навалившийся за зиму снег.

«Малыш понял, что надо подкрепиться, обвел презрительным взглядом весь "обслуживающий персонал", ведь с сервировкой стола задержались, и начал добывать пищу самостоятельно, ища под снежным покрывалом какую-нибудь вкусность», — рассказали в пресс-службе и добавили, что теперь Малыш будет готовиться к весне и встречать посетителей зоопарка.

В сентябре 2022 года в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.