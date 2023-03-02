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11:29, 2 марта 2023Моя страна

В зоопарке Челябинска проснулся медведь Малыш

Бурый медведь малыш Малыш 1 марта вышел из зимней спячки в зоопарке Челябинска

Кадр: страница «Челябинский зоопарк» во «ВКонтакте»

Бурый медведь малыш по кличке Малыш вышел из зимней спячки в челябинском зоопарке. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, животное проснулось ровно в первый день весны — 1 марта. Сотрудники зоопарка рассказали, что медведь попытался достать из-под снега свою любимую игрушку (резиновую шину), однако сразу после пробуждения ему не хватило сил, чтобы расчистить навалившийся за зиму снег.

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«Малыш понял, что надо подкрепиться, обвел презрительным взглядом весь "обслуживающий персонал", ведь с сервировкой стола задержались, и начал добывать пищу самостоятельно, ища под снежным покрывалом какую-нибудь вкусность», — рассказали в пресс-службе и добавили, что теперь Малыш будет готовиться к весне и встречать посетителей зоопарка.

В сентябре 2022 года в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.

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Майя Пономаренко
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